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    Росс Сайкс - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Росс
    Фамилия Сайкс
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Бернли
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1999 (23 года)
    Рост 196
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 13 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.01.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 87' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    08.01.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    26.12.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    13.11.2022 Был в запасе Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 86' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    90'
    30.10.2022 Был в запасе Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22.10.2022 1' -25' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    64'
    09.10.2022 25' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.09.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    04.09.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.08.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.08.2022 89' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 46' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    29.07.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    56'
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