Кристиан Берджесс - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Берджесс
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1991 (31 год)
|Рост
|196
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Берджесс
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1991 (31 год)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|32'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|69'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|27
|3
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|32'
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|69'
|18.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|81'
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|62'
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|08.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|42'
|26.12.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|69'
|13.11.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|65'
|06.11.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.10.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|32' 16'
|19.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.10.2022
|1' -25'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|12'
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11.09.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|90'
|04.09.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.08.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|29.07.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|33'