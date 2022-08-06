Сунгуту Магасса - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Сунгуту
|Фамилия
|Магасса
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Сунгуту
|Фамилия
|Магасса
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:2
|Монако (Монако)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Монако (Монако)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Монако (Монако)
|28.08.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.08.2022
|17' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Монако (Монако)