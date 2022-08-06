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    Сунгуту Магасса - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Сунгуту
    Фамилия Магасса
    Команда Монако
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 октября 2003 (19 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Труа 2:2 Монако Франция. Лига 1, 26 тур
    23.02.2023 Был в запасе Монако 2:4
    (3:5)п         		Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Труа (Труа) 2:2 Монако (Монако)
    28.01.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Монако (Монако)
    04.09.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:1 Монако (Монако)
    28.08.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:1 Монако (Монако)
    13.08.2022 17' -90' Монако (Монако) 1:1 Ренн (Ренн)
    06.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:2 Монако (Монако)
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