Мартин Йедличка - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Йедличка
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пршибрам
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Йедличка
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пршибрам
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Богемианс 1905
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|25.02.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|19.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:6
|Спарта (Прага)
|05.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|77'
|28.01.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Зброевка (Брно)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|0:1
|Спарта (Прага)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Баник (Острава)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Славия (Прага)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|2:3
|Виктория (Пльзень)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Виктория (Пльзень)