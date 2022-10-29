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    Мартин Йедличка - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Мартин
    Фамилия Йедличка
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Пршибрам
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 января 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Богемианс 1905 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Слован (Либерец) 1:3 Богемианс 1905 (Прага)
    25.02.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    19.02.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 2:6 Спарта (Прага)
    05.02.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:2 Богемианс 1905 (Прага)
    77'
    28.01.2023 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 2:0 Теплице (Теплице)
    13.11.2022 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 1:1 Виктория (Пльзень)
    09.11.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 4:0 Зброевка (Брно)
    05.11.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 0:1 Спарта (Прага)
    29.10.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 0:3 Виктория (Пльзень)
    22.10.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 3:1 Баник (Острава)
    16.10.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Виктория (Пльзень)
    08.10.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    01.10.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Виктория (Пльзень)
    18.09.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 3:0 Славия (Прага)
    10.09.2022 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 2:3 Виктория (Пльзень)
    27.08.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Виктория (Пльзень)
    13.08.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Виктория (Пльзень)
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