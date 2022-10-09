Каду - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Крус
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|13
|2
|1
|3
|0
|Виктория
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Баник (Острава)
|35'
|26.02.2023
|1' -68'
|Баник (Острава)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|18.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|63' 51'
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|12.11.2022
|1' -69'
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|06.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:1
|Баник (Острава)
|66'
|16.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|09.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|66'
|01.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|18'
|17.09.2022
|1' -81'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Баник (Острава)
|11.09.2022
|1' -69'
|Баник (Острава)
|3:0
|Пардубице (Пардубице)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|06.08.2022
|1' -62'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|21'
|30.07.2022
|80' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)