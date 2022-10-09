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    Каду - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Карлос
    Фамилия Крус
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Сальвадор
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баник 13 2 1 3 0
    Виктория 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:1 Баник (Острава)
    35'
    26.02.2023 1' -68' Баник (Острава) 0:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    18.02.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:5 Баник (Острава)
    63' 51'
    29.01.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    12.11.2022 1' -69' Баник (Острава) 4:1 Богемианс 1905 (Прага)
    06.11.2022 1' -90' Славия (Прага) 3:1 Баник (Острава)
    66'
    16.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 3:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    09.10.2022 1' -90' Слован (Либерец) 0:0 Баник (Острава)
    66'
    01.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    18'
    17.09.2022 1' -81' Спарта (Прага) 1:1 Баник (Острава)
    11.09.2022 1' -69' Баник (Острава) 3:0 Пардубице (Пардубице)
    03.09.2022 Был в запасе Слован (Либерец) 0:1 Виктория (Пльзень)
    31.08.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
    27.08.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Виктория (Пльзень)
    13.08.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Виктория (Пльзень)
    06.08.2022 1' -62' Виктория (Пльзень) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    21'
    30.07.2022 80' -90' Теплице (Теплице) 2:2 Виктория (Пльзень)
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