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Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Марьян Тврдон
Статистика
€ 100 тыс
Марьян Тврдон - статистика
Виктория
18 августа 1994 (32), Нитра
#13 | Вратарь
194 см
Словакия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
2 : 3
13.09.2026
Сигма
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виктория
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Лацио
1 : 1
13.03.2025
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Виктория
1 : 2
06.03.2025
Лацио
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Виктория
3 : 0
20.02.2025
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Ференцварош
1 : 0
13.02.2025
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Атлетик
3 : 1
30.01.2025
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Виктория
2 : 0
23.01.2025
Андерлехт
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Виктория
1 : 2
12.12.2024
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Динамо К
1 : 2
28.11.2024
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Виктория
2 : 1
07.11.2024
Реал Сосьедад
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
ПАОК
2 : 2
24.10.2024
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Виктория
0 : 0
03.10.2024
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
1 : 0
22.08.2024
Хартс
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Виктория
1 : 0
15.08.2024
Кривбасс
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Кривбасс
0 : 2
08.08.2024
Виктория
1' - 90'
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