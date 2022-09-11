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    Доминик Фиц - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Фиц
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1999 (23 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 23' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 17 6 5 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 1' -23' Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    30.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    47' 90'
    23.10.2022 1' -89' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    61' 83'
    16.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    37' 49'
    09.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    16'
    02.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    65'
    18.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    47'
    11.09.2022 1' -63' Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    03.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    28.08.2022 1' -77' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    45'
    21.08.2022 1' -64' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    36'
    13.08.2022 1' -63' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    49' 20'
    07.08.2022 1' -71' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    51'
    31.07.2022 70' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    90'
    22.07.2022 74' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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