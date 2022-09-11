Доминик Фиц - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Фиц
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1999 (23 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Фиц
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1999 (23 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|17
|6
|5
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -23'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|47' 90'
|23.10.2022
|1' -89'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|61' 83'
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|37' 49'
|09.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|16'
|02.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|65'
|18.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|47'
|11.09.2022
|1' -63'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|1' -77'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|45'
|21.08.2022
|1' -64'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|36'
|13.08.2022
|1' -63'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|49' 20'
|07.08.2022
|1' -71'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|51'
|31.07.2022
|70' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|90'
|22.07.2022
|74' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)