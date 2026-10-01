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Бельгия. Про-Лига
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Андерлехт
Тело Осгор
Статистика
€ 2,80 млн
Тело Осгор - статистика
Андерлехт
2 мая 2002 (24), Ливерпуль
#19 | Полузащитник
170 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
46' - 90'
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
77' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
1' - 74'
Статистика по турнирам
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Англия. Чемпионшип 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
77' - 90'
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