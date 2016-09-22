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    Александр Малышев - статистика

    Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Малышев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник ФШ "Шинник"
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 января 1980 (43 года)
    Рост 190
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 1 -2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2016 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    71'
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