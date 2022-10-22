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    Гарри Кларк - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Гарри
    Фамилия Кларк
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Ипсвич
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 марта 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2023 79' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.01.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    76'
    30.12.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    45'
    26.12.2022 74' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.11.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 60' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.11.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.10.2022 46' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    18.10.2022 67' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.10.2022 86' -90' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.10.2022 82' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    05.10.2022 72' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    87'
    02.10.2022 77' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Уотфорд (Уотфорд)
    06.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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