Гарри Кларк - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ипсвич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ипсвич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|17
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|79' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|76'
|30.12.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|45'
|26.12.2022
|74' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|60' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.10.2022
|46' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|67' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2022
|86' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.10.2022
|82' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|05.10.2022
|72' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|87'
|02.10.2022
|77' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)