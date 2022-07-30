Вон Ковил - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Вон
|Фамилия
|Ковил
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Диего
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Вон
|Фамилия
|Ковил
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Диего
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|1' -25'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|20.08.2022
|86' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|5:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.08.2022
|76' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.08.2022
|77' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|06.08.2022
|59' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.07.2022
|84' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)