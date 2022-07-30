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    Вон Ковил - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Вон
    Фамилия Ковил
    Команда Халл Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Сан-Диего
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 300
    тыс
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