Адам Уортон - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Уортон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Уортон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -72'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|43'
|09.11.2022
|1' -46'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)
|23.08.2022
|1' -90'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)