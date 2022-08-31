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    Михаил Цулая - статистика

    #78 | Вратарь
    Имя Михаил
    Отчество Датоевич
    Фамилия Цулая
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Родной город Ростов-на-Дону
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Ростов 0:4 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 Был в запасе Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    22.02.2023 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    27.11.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Ахмат (Грозный)
    23.11.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.10.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    29.09.2022 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.08.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
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