Михаил Цулая - статистика
#78 | Вратарь
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Датоевич
|Фамилия
|Цулая
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Датоевич
|Фамилия
|Цулая
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|0:4
|Краснодар
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Сочи
|3:0
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|23.11.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)