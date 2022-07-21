Анджело Рудович - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Анджело
|Фамилия
|Рудович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1996 (26 лет)
|Имя
|Анджело
|Фамилия
|Рудович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|75' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|86'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)