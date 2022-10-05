Дмитрий Мотовичев - статистика
#93 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Мотовичев
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Мотовичев
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|63'