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    Дмитрий Мотовичев - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Павлович
    Фамилия Мотовичев
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 2003 (19 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
    63'
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