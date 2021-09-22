Статистика по турнирам

Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009 Россия. Первый дивизион 2008