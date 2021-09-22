Владимир Завьялов - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Завьялов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Завьялов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)