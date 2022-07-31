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    Florian Wustinger - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Florian Wustinger
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 1' -63' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 59' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    31.07.2022 90' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
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