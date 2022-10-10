Алексей Шумских - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Шумских
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Вес
|88
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Шумских
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -46'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|28.10.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|23.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:2
|Волгарь (Астрахань)
|16.10.2022
|1' -76'
|Велес (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:2
|Алания (Владикавказ)