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    Алексей Шумских - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Шумских
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1990 (32 года)
    Рост 192
    Вес 88
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -46' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Арсенал (Тула)
    28.10.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Арсенал (Тула)
    23.10.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 3:2 Волгарь (Астрахань)
    16.10.2022 1' -76' Велес (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    10.10.2022 Был в запасе Арсенал (Тула) 0:2 Алания (Владикавказ)
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