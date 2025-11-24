Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Шумских - статистика

Ротор
1 июля 1990 (36), Барнаул
#5 | Защитник
189 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
0 : 2
24.11.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо
2 : 0
15.11.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Ротор
3 : 0
09.11.2025
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
2 : 0
12.10.2025
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.10.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
2 : 0
28.09.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ротор
3 : 0
14.09.2025
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ротор
1 : 0
07.09.2025
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Чайка
0 : 6
03.09.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Ротор
1 : 2
30.08.2025
Спартак К
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
3 : 0
25.08.2025
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
1 : 1
16.08.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 2
19.07.2025
Ротор
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
1
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+