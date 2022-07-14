Арон Кристофер Ларуссон - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Арон Кристофер
|Фамилия
|Ларуссон
|Команда
|КР Рейкьявик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Имя
|Арон Кристофер
|Фамилия
|Ларуссон
|Команда
|КР Рейкьявик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КР Рейкьявик
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|44'