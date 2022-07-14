Сероб Галстян - статистика
#2 | Нападающий
|Имя
|Сероб
|Фамилия
|Галстян
|Команда
|Арарат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Сероб
|Фамилия
|Галстян
|Команда
|Арарат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|46' -90'
|Арарат (Ереван)
|2:2
|Шкендия (Тетово)
|79'