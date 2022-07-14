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    Сероб Галстян - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Сероб
    Фамилия Галстян
    Команда Арарат
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 46' -90' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    79'
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