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    Давид Пуцлин - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Пуцлин
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 1' -122' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    119'
    21.07.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
    79'
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