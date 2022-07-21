Давид Пуцлин - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Пуцлин
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Пуцлин
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|119'
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)
|79'