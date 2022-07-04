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    Юрий Клочков - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Клочков
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Родной город Славянск-на-Кубани
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 2 2 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2022 67' -90' Днепр (Могилев) 0:7 Шахтер (Солигорск)
    04.07.2022 46' -90' Днепр (Могилев) 2:4 Минск (Минск)
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