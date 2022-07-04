Юрий Клочков - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Клочков
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Славянск-на-Кубани
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Клочков
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Славянск-на-Кубани
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|2
|2
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2022
|67' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:7
|Шахтер (Солигорск)
|04.07.2022
|46' -90'
|Днепр (Могилев)
|2:4
|Минск (Минск)