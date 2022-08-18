Неманья Любисавлевич - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Любисавлевич
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Любисавлевич
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жальгирис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|97'
|18.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)