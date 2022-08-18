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    Ренан Гедес - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Ренан
    Фамилия Гедес
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1998 (25 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 90' - 90' Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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