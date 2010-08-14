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    Магомед Магомедов - статистика

    Имя Магомед
    Отчество Магомед-Султанович
    Фамилия Магомедов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2010 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
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