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    Андре Менсалао - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Менсалао
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1990 (32 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2022 1' -46' Дюделанж (Дюделанж) 1:4 Пюник (Ереван)
    19.07.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 0:1 Дюделанж (Дюделанж)
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