Андре Менсалао - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Менсалао
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Менсалао
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -46'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Пюник (Ереван)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:1
|Дюделанж (Дюделанж)