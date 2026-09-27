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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
Бен Бендер
Статистика
€ 300 тыс
Бен Бендер - статистика
Филадельфия Юнион
7 марта 2001 (25), Балтимор
#16 | Полузащитник
182 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
9
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
17.08.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
1' - 90'
9'
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
79'
75'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
46' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 65'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
76' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
59' - 90'
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