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    Сэм Роджерс - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Сэм
    Фамилия Роджерс
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Родной город Сиэтл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1999 (23 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 22 6 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    35' 21'
    06.11.2022 1' -78' Йерв (Гримстад) 2:4 Русенборг (Тронхейм)
    27'
    30.10.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    23.10.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 2:1 Русенборг (Тронхейм)
    15.10.2022 1' -83' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Стремсгодсет (Драммен)
    09.10.2022 1' -82' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    02.10.2022 46' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 4:4 Русенборг (Тронхейм)
    90'
    28.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    35'
    21.08.2022 1' -77' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Олесунн (Олесунн)
    12.08.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:5 Русенборг (Тронхейм)
    06.08.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 ХамКам (Хамар)
    30.07.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:3 Русенборг (Тронхейм)
    23.07.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Тромсе (Тромсе)
    28'
    17.07.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 0:0 Русенборг (Тронхейм)
    10.07.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Йерв (Гримстад)
    20' 45' 62'
    03.07.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    25.06.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    19.06.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    29.05.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 0:4 Русенборг (Тронхейм)
    73'
    26.05.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:3 Хаугесунд (Хаугесунд)
    22.05.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    25'
    16.05.2022 1' -66' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
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