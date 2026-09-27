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МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
Сэм Роджерс
Статистика
€ 500 тыс
Сэм Роджерс - статистика
Чикаго Файр
17 мая 1999 (27), Сиэтл
#5 | Защитник
193 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
80' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 46'
18'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
80' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 46'
18'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
83' - 90'
89'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
1' - 76'
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