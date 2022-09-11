Синан Карвейна - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Синан
|Фамилия
|Карвейна
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Имя
|Синан
|Фамилия
|Карвейна
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|15
|0
|5
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -46'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -59'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|51'
|29.10.2022
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|44'
|22.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|6'
|15.10.2022
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|1' -68'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|02.10.2022
|1' -62'
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|1' -69'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|51'
|11.09.2022
|1' -86'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|1' -70'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|3'
|13.08.2022
|66' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|31.07.2022
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|36'