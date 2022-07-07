Тиаго Португа - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Португа
|Команда
|УЭ Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Португа
|Команда
|УЭ Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|УЭ Санта-Колома
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -49'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|4:1
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|49'
|07.07.2022
|1' -90'
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|17'