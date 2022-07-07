Свит Сеслар - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Свит
|Фамилия
|Сеслар
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Свит
|Фамилия
|Сеслар
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -66'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|4' 66'
|14.07.2022
|59' -125'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|100'
|07.07.2022
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)