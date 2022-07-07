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    Свит Сеслар - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Свит
    Фамилия Сеслар
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Родной город Марибор
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 2002 (21 год)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 2 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -66' Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
    4' 66'
    14.07.2022 59' -125' Дифферданж (Дифферданж) 1:2 Олимпия (Любляна)
    100'
    07.07.2022 Был в запасе Олимпия (Любляна) 1:1 Дифферданж (Дифферданж)
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