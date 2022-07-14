Мирлинд Даку - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мирлинд
|Фамилия
|Даку
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гнилане
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1998 (25 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Мирлинд
|Фамилия
|Даку
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гнилане
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1998 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мура 05
|3
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -121'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|0:1
(5:6)п
|Сент Патрикс (Дублин)
|48'
|21.07.2022
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:1
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|28'
|14.07.2022
|1' -84'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|2:1
|Сфынтул Георге (Суручены)
|81'