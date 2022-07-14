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    Мирлинд Даку - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Мирлинд
    Фамилия Даку
    Команда Мура 05
    Состав Основной
    Родной город Гнилане
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1998 (25 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мура 05 3 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -121' Мура 05 (Мурска-Собота) 0:1
    (5:6)п    		 Сент Патрикс (Дублин)
    48'
    21.07.2022 1' -90' Сент Патрикс (Дублин) 1:1 Мура 05 (Мурска-Собота)
    28'
    14.07.2022 1' -84' Мура 05 (Мурска-Собота) 2:1 Сфынтул Георге (Суручены)
    81'
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