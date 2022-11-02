Андрей Мазурин - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Мазурин
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лобня
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Мазурин
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лобня
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|75' - 90'
|Нефтехимик
|0:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)