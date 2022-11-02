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    Андрей Мазурин - статистика

    #78 | Нападающий
    Имя Андрей
    Фамилия Мазурин
    Команда Алания
    Состав Основной
    Родной город Лобня
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 декабря 2001 (21 год)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 75' - 90' Нефтехимик 0:0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
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