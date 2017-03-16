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    Камиль Агаларов - статистика

    Защитник
    Имя Камиль
    Отчество Аганбекович
    Фамилия Агаларов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2017 76' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
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