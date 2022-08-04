Ээту Вертайнен - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Ээту
|Фамилия
|Вертайнен
|Команда
|Линфилд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Ээту
|Фамилия
|Вертайнен
|Команда
|Линфилд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линфилд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|1' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)