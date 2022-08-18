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    Игор Тиаго - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Игор
    Фамилия Тиаго
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 2001 (21 год)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    71'
    16.02.2023 1' - 83' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    9'
    Статистика по турнирам
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