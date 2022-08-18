Игор Тиаго - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Тиаго
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Тиаго
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|71'
|16.02.2023
|1' - 83'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|9'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -71'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|62'
|27.10.2022
|1' -66'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|66' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|70' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -80'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|08.09.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|25.08.2022
|1' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|1' -79'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)