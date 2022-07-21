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    Milan Jokić - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Milan Jokić
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Судува 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 46' -90' Виборг (Виборг) 1:0 Судува (Мариямполе)
    21.07.2022 57' -90' Судува (Мариямполе) 0:1 Виборг (Виборг)
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