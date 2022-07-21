Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Luka Kambič - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Luka Kambič
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 51' -123' Вадуц (Вадуц) 1:1 Копер (Копер)
    21.07.2022 Был в запасе Копер (Копер) 0:1 Вадуц (Вадуц)
    • Читайте нас: 
    11