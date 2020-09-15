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    Андрей Мурнин - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Мурнин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1985 (37 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (9:10)п    		 Химки (Химки)
    15.09.2020 1' -70' Зенит (Иркутск) 0:1 Химки (Химки)
    64'
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