Юсуф Отубанжо - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Юсуф
|Фамилия
|Отубанжо
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Юсуф
|Фамилия
|Отубанжо
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -70'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -61'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)