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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Белшина
Никита Паценко
Статистика
€ 75 тыс
Никита Паценко - статистика
Белшина
28 декабря 2002 (23), Лида
#54 | Вратарь
192 см
Беларусь
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 0
18.09.2026
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
12.09.2026
Белшина
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
Был в запасе
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Беларусь. Высшая лига 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белшина
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 0
18.09.2026
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
12.09.2026
Белшина
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
1 : 0
28.08.2026
Белшина
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
2 : 0
22.08.2026
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Днепр
1 : 1
14.08.2026
Белшина
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Белшина
1 : 1
12.06.2026
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
31.05.2026
Белшина
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Белшина
5 : 1
23.05.2026
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
5 : 1
15.05.2026
Белшина
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Белшина
1 : 0
09.05.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
2 : 1
02.05.2026
Белшина
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Белшина
0 : 2
26.04.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2026
Белшина
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
1 : 2
10.04.2026
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
2 : 0
04.04.2026
Белшина
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина
1 : 0
22.03.2026
Динамо-Брест
Был в запасе
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