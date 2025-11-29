Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Артем Денисенко - статистика

Нафтан
12 апреля 1999 (27), Брест
#1 | Вратарь
188 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нафтан
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
2 : 0
29.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
5 : 0
23.11.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 2
08.11.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 3
25.10.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
25.09.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
2 : 2
29.08.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
2 : 0
10.08.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 3
02.08.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 2
29.06.2025
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
1 : 0
21.06.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 1
15.06.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.05.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
28' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
16.05.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 3
12.05.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 0
19.04.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 3
12.04.2025
МЛ Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
2 : 0
05.04.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
2 : 2
30.03.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 2
13.03.2025
Нафтан
Был в запасе
Главные новости
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
1
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
1
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Сборная России лишилась нападающего
Вчера, 22:40
1
Реакция Эмери на завершение карьеры Дзюбы
Вчера, 22:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+