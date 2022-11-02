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    Абакар Гаджиев - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Абакар
    Фамилия Гаджиев
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 декабря 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 63' - 90' Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 1' -67' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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