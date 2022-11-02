Абакар Гаджиев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Абакар
|Фамилия
|Гаджиев
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Абакар
|Фамилия
|Гаджиев
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|02.11.2022
|1' -67'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)