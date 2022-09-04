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    Магомед Ибрагимов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Магомед
    Фамилия Ибрагимов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 2001 (22 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Динамо Мх (Махачкала)
    20.11.2022 86' -90' Динамо Мх (Махачкала) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    12.11.2022 Был в запасе Велес (Москва) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    06.11.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:1 Рубин (Казань)
    29.10.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:0 Динамо Мх (Махачкала)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 2:1 Кубань (Краснодар)
    16.10.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Динамо Мх (Махачкала)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:1 Уфа (Уфа)
    25.09.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:0 Родина (Москва)
    04.09.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 1:1 Акрон (Тольятти)
    27.08.2022 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    21.08.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.08.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 2:1 Шинник (Ярославль)
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