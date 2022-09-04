Магомед Ибрагимов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Магомед
|Фамилия
|Ибрагимов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Магомед
|Фамилия
|Ибрагимов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|20.11.2022
|86' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:1
|Рубин (Казань)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Родина (Москва)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|2:1
|Шинник (Ярославль)