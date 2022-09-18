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    Марат Бокоев - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Марат
    Фамилия Бокоев
    Команда Велес
    Состав Основной
    Родной город Беслан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июля 2001 (21 год)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 77' - 90' Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 19 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 77' -90' Уфа (Уфа) 4:1 Велес (Москва)
    27.11.2022 1' -90' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    20.11.2022 1' -90' Родина (Москва) 1:1 Велес (Москва)
    12.11.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    06.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 3:0 Велес (Москва)
    23.10.2022 1' -49' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 6:0 Велес (Москва)
    49'
    16.10.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    01.10.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:3 Волгарь (Астрахань)
    25.09.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.09.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Велес (Москва)
    11.09.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    04.09.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Велес (Москва)
    27.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 3:1 Кубань (Краснодар)
    21.08.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Велес (Москва)
    13.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Уфа (Уфа)
    06.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    30.07.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    24.07.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Велес (Москва)
    17.07.2022 1' -90' Велес (Москва) 2:1 Балтика (Калининград)
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