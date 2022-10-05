Дамир Таликин - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Таликин
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Таликин
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|05.10.2022
|78' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)