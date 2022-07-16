Гиоргий Уридия - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Гиоргий
|Отчество
|Мамукович
|Фамилия
|Уридия
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 2002 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Гиоргий
|Отчество
|Мамукович
|Фамилия
|Уридия
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:4
|Кубань (Краснодар)
|30.07.2022
|63' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.07.2022
|87' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)