Евгений Качан - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Качан
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Качан
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|118'