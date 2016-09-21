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    Евгений Качан - статистика

    #80 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Михайлович
    Фамилия Качан
    Команда Сызрань-2003
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 марта 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    118'
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