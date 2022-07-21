Давид Ерн Атласон - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Давид Ерн
|Фамилия
|Атласон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1994 (28 лет)
|Имя
|Давид Ерн
|Фамилия
|Атласон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|46' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|117'
|04.08.2022
|86' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|26.07.2022
|89' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)