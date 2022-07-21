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    Давид Ерн Атласон - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Давид Ерн
    Фамилия Атласон
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 августа 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викингур 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 46' -121' Лех (Познань) 4:1 Викингур (Рейкьявик)
    117'
    04.08.2022 86' -90' Викингур (Рейкьявик) 1:0 Лех (Познань)
    26.07.2022 89' -90' ТНС (Ллансантфрайд) 0:0 Викингур (Рейкьявик)
    21.07.2022 Был в запасе Викингур (Рейкьявик) 2:0 ТНС (Ллансантфрайд)
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