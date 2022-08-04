Дейвид Синани - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Дейвид
|Фамилия
|Синани
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Дейвид
|Фамилия
|Синани
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:2
|Мальме (Мальме)
|61'
|04.08.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)