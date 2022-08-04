Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дейвид Синани - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Дейвид
    Фамилия Синани
    Команда Дюделанж
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дюделанж 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Дюделанж (Дюделанж) 2:2 Мальме (Мальме)
    61'
    04.08.2022 1' -90' Мальме (Мальме) 3:0 Дюделанж (Дюделанж)
    • Читайте нас: 
    11